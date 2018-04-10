На месте крушения Ан-48 под Москвой найдены останки погибших

Повторная поисковая операция на месте крушения пассажирского Ан-48 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля после вылета из Домодедово, дала результаты: в полях Раменского района Московской области, где упал самолет, обнаружены восемь фрагментов тел погибших.

«Привезли еще восемь фрагментов, исследовать их будут завтра. Среди фрагментов – часть головы, остальные – мелкие. Думаю, будут еще. Сейчас там ищут, что-то наверняка найдут», — передает радиостанция «Говорит Москва» слова источника, осведомленного о проведении судмедэкспертизы жертв авиакатастрофы.

Поводом для возобновления поисковых работ на месте крушения Ан-148 стало видеообращение, снятое дочерью одного из погибших Юлией Синицыной. Она утверждала, что территория, где разбился самолет, не была оцеплена и никакие работы там не велись. Кроме того, Синицына заявила, что в поле остались не забранные сотрудниками МЧС фрагменты самолета и тел жертв.

Напомним, в результате крушения Ан-148 погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Причиной катастрофы стало обледенение датчиков, из-за которого пилоты не располагали верными сведениями о скорости движения.