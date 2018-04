Na samom dele. Tayna poslednego prorochestva posledniy vypusk 10 aprelya. Chto povedala yasnovidyashchaya pered smert'yu? Spustya 20 let posle smerti Vangi yeye lichnyy vrach Ivan Petrov reshilsya raskryt' tayny, kotoryye khranil vse eto vremya. Kakiye proritsaniya Vanga doverila yemu pryamo pered smert'yu? Pochemu on molchal stol'ko let i reshil zagovorit' tol'ko seychas? Vangeliya Gushterova — odna iz samykh zagadochnykh zhenshchin v istorii. Kto ona? Genial'nyy psikholog ili chelovek, ch'i sposobnosti operedili nauchnyy progress? V svoikh poslednikh predskazaniyakh Vanga prorochila konets sveta, kotoryy nachnetsya s Ameriki. Chto rasskazhut blizkiye Vangi o yeye sensatsionnykh zayavleniyakh.





Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) - smotret' onlayn besplatno Smotret' Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) novyy vypusk Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) bez registratsii Smotret' posledniy vypusk Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) onlayn Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) v khoroshem kachestve Tok shou smotret? Na samom dele - Lichnyy vrach Vangi (10.04.2018) onlayn