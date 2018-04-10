Наде Ермаковой очень нравится быть блондинкой

Хотела ли я когда-то перекраситься в темный?! За последние лет 7 ни разу... Мне кажется, блонд, это состояние души, это мироощущение, это образ жизни, в конце концов. Я всегда говорю, приключения предпочитают блондинок. Ну, и, кстати, здорово быть блондинкой: с таким низким уровнем ожиданий легко произвести впечатление. Интересно, кого больше среди моих подписчиц: блондинок или брюнеток? Пишите, кто вы: блонд или брю? И сколько вам лет?