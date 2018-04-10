«Нафтогаз Украины» объявил о начале выбивания долгов у «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» объявил о запуске процедуры принудительного взыскания задолженности с российского газового гиганта «Газпрома». С этой целью украинская компания готовит соответствующий судебный иск, сообщил ее главный коммерческий директор Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.

«"Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны "Газпрома"», — цитирует топ-менеджера пресс-служба компании.

Накануне, 9 апреля, представитель «Нафтогаза» встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер для обсуждения «вопросов газового рынка».

«Юрий Витренко также проинформировал о реакции "Газпрома" после оглашения окончательного решения, которое среди прочего обязывает компенсировать "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов убытков и возобновить поставки газа на Украину на новых условиях. Пока что "Газпром" отказывается исполнять решения арбитража», — говорится в сообщении пресс-службы украинской компании.