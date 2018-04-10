Названо оружие, которое США и Россия применят в случае столкновения в Сирии

Американский журнал The National Interest во вторник назвал оружие, которое США и Россия могут применить в случае военного столкновения в Сирии.

По оценкам издания, американцы, скорее всего, ударят по российским позициям в арабской республике крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Для атак также могут быть использовоаны бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor.

Россия может ударить по объектам США крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 или ракетами «Калибр» морского базирования.

10 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у страны есть множество военных вариантов решения ситуации в Сирии.

«У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро», — сказал он. Трамп добавил, что в настоящее время США ищут виновных в химической атаке в сирийской Думе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь пообещал, что Вашингтон не избежит тяжелых последствий в случае применения силы против Сирии.

Накануне Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке на гражданское население в городе Дума. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что РФ якобы препятствует расследованию инцидента.

До этого неправительственные организации сообщили о применении сирийскими войсками бомб с хлором.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты не обнаружили в Думе следов применения каких-либо отравляющих веществ, но поддерживают идею о проведении международного расследования возможного ЧП.

По мнению дипломата, цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные удары по правительственной армии САР извне.

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