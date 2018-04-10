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Не третья мировая, но тоже ничего хорошего: опозорится ли Трамп в Сирии


Добавлено: 10 апр 2018 в 15:56, Категория: Новости на сегодня
Не третья мировая, но тоже ничего хорошего: опозорится ли Трамп в Сирии

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему США, не дожидаясь выводов и решений ООН по Сирии, угрожает военными ударами.

Наиболее часто и охотно поминаемый в эти дни в связи с обострением в Сирии исторический инцидент, чуть было не переросший в войну двух ядерных сверхдержав, — это Карибский кризис.

Действительно, ещё ни разу с 1962 года Россия (тогда СССР) и США не находились так близко от непосредственного обмена военными ударами.

Российский представитель в ООН Василий Небензя, опровергавший на сегодняшнем заседании Совета безопасности сам факт химической атаки в сирийской Думе, считает, что ситуация зашла существенно дальше, по крайней мере, если брать в расчёт риторику, чем во время холодной войны.

«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешёл границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли. Что дальше?» — заявил он.

Ситуация действительно развивается стремительно, поскольку все основные конфликтные линии были заложены давно и силы, заинтересованные в развязке, получили предлог пустить в действие самые радикальные средства. Очевидно, что для американской администрации неважно, действительно ли было использовано химическое оружие или имела место инсценировка.

Вашингтон почти сразу же признал достоверность информации о применении химических веществ, предоставленной волонтёрской организацией «Белые каски», и возложил ответственность за это на руководство Сирии, России и Ирана, а Дональд Трамп пообещал ответить на агрессию военными средствами в течение 48 часов. Речь, скорее всего, идёт об ударах ракетами «Томагавк» по военным объектам в Сирийской Арабской Республике.

Насколько сам президент США самостоятельно действует в этой истории, ясно не совсем. Вполне вероятно, что провокация в Думе была совершена именно с целью вынудить его отказаться от планов вывода американских войск из Сирии и столкнуть лицом к лицу с Россией.

Американский истеблишмент и высокопоставленные военные уверены, что давно пора наказать Москву за все её прегрешения и Сирия представляет собой самую удобную площадку для демонстрации американской мощи и немощности русского оружия. И, кроме того, Вашингтон крайне заинтересован в том, чтобы кардинально переломить ход военной операции, обнулив все успехи сирийской армии и российских ВКС в пользу поддерживаемых им радикальных исламистских группировок.

Агентство Reuters называет среди намеченных целей аэродром Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где базируются российские военные и воздушная техника ВКС РФ. Напомню, что ещё в начале марта начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил:

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».


То есть, говоря совсем просто, Россия нанесёт удары по кораблям или самолётам, с которых будут запущены ракеты.

Один ракетный эсминец США у берегов Сирии уже готов к пуску «Томагавков», второй, по данным американских СМИ, может добраться до места в течение нескольких дней.

Сейчас никто не может сказать, как далеко может зайти разворачивающийся кризис, поскольку в уравнении есть несколько неизвестных.

Непонятно, в какой степени американская администрация контролирует тех военных, которые несут ответственность за ситуацию в Сирии и желают предельного обострения отношений с Россией. Неясна также степень решимости Вашингтона пересечь все имеющиеся на сегодняшний день «красные линии» для того, чтобы вернуть себе статус державы, которая способна менять миропорядок с помощью военной силы далеко за пределами США.

О том, что такие намерения несомненно имеются, свидетельствует нежелание американцев дождаться выводов и решений ООН.

Американская администрация явно планирует действовать в одностороннем порядке, заручившись поддержкой союзников по коалиции против Башара Асада.

Тем не менее речь, конечно, не идёт о начале третьей мировой войны, об угрозе которой предупреждают некоторые особенно тревожно настроенные субъекты.

В лучшем случае будет произведён обмен демонстрационными ударами, объектом которых станут не места дислокации российских или американских вооружённых сил, а площадки, где расквартированы силы Асада и противостоящих ему группировок.

В худшем дело дойдёт до непосредственного столкновения, когда «Томагавки» будут отправлены на ту же базу Хмеймим.

В этой ситуации России не останется ничего другого, кроме как реализовать угрозу, прозвучавшую из уст генерала Валерия Герасимова.

Первый вариант будет носить скорее символический характер, по итогам второго одной из сторон придётся, возможно, негласно признать своё поражение, чтобы поставить точку в конфликте.

Уверен, что при всей кажущейся готовности играть мускулами ни в Москве, ни в Вашингтоне никто даже не помышляет о том, чтобы противостояние вышло за пределы Сирии. Тем не менее на кон поставлено очень многое.

Россия, набирающая всё больший вес на Ближнем Востоке, может в одночасье лишиться статуса стороны, которая способна предоставлять гарантии безопасности своим союзникам, намеренным защищать свой суверенитет в условиях давления со стороны либеральной глобалистской элиты.

Для Вашингтона проигрыш будет иметь гораздо более драматические последствия, поскольку будет означать, что, во-первых, Америка не в состоянии сдерживать Россию на любом театре военных действий, где речь идёт о защите американских политических и экономических интересов, а во-вторых, перспективы США вернуть себе роль мирового лидера, поощряющего отличников и строго наказывающего строптивых выскочек, становятся всё более призрачными.

В ближайшие пару дней всё должно проясниться.

Андрей Бабицкий, Life


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Добавлено: 10 апр 2018 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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