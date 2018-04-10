Небензя потребовал в ООН прекратить называть власти в России «режимом»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии вновь потребовал от своей американской коллеги Никки Хейли не называть власти в России «режимом».

Дипломат заявил, что хотел бы обратиться к постпреду США при ООН «с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами».

«И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил ей это передать. Сейчас я говорю это лично», — сказал Небензя, пригрозив прервать заседание «по порядку ведения, если это продолжится».

Напомним, что в прошлый раз Небензя обращался к свои коллегам с соответствующей просьбой 21 февраля. «В России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», — заявил тогда он.

Постпред также добавил, что «в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет».

В сентябре 20017 года представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев в ходе сессии Совета ООН по правам человека в Женеве также потребовал называть Республику Крым и город федерального значения Севастополь в соответствии с их официальным названием.

Яндекс.Дзенв Telegram

Россия и Иран готовы к совместным бизнес-проектам

Авиакомпании заставят быть пунктуальными

Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете