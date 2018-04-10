Небензя призвал Хейли прекратить называть Россию «режимом»

Постпред России при ООН Василий Небензя вновь призвал американского постпреда при ООН Никки Хейли не называть Россию «режимом». Об этом он заявил ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Небензя заявил, что хотел бы обратиться к американскому постпреду при ООН с «почтительной просьбой» воздержаться от именования каких-либо законных правительств режимами.

Российский дипломат подчеркнул, что неоднократно высказывал просьбу, чтобы Россию так называли. По его словам, в следующий он прервет это заседание по порядку ведения, если подобные заявления продолжаться.