Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Многие российские компании и некоторые экономические сектора от падения рубля получат только выгоду, о чём высказался руководитель Российского союза предпринимателей Александр Шохин.

Шохин отметил, что драматическое изменение рублевого курса, пойдёт только на пользу.

«Многие компании и некоторые сектора экономики не очень жаждали укрепления рубля», — цитировало его слова издание «РИА Новости».

Шохин всё же понадеялся на непредсказуемость коридора курса рубля, благодаря которому бизнес выстроит свои схемы.

Глава РСПП добавил, что пока неизвестна «глубина воздействия новых санкционных режимов на финансовые рынки».

Напомним, с момента расширения американских санкций, о которых Штаты объявили 6 апреля, финансовые рынки в России отреагировали падением национальной валюты.