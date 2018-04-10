НЛО в форме ангела несколько раз видели возле Солнца за последние шесть лет

Необычный объект рассмотрели уфологи на снимках Солнца. Исследователи рассказали, что за последние шесть лет на фотографиях NASA несколько раз видели подобный НЛО.

Огромный НЛО, по форме напоминающий ангела, парил возле Солнца. Возле его хвоста исследователи насчитали восемь круглых образований, похожих на космические корабли. По мнению уфологов, эти летательные аппараты защищают главный объект от возможного нападения других инопланетных цивилизаций.

Исследователи не знают, какие цели преследует ангелоподобный НЛО, постоянно возвращаясь к Светилу. Возможно, представители внеземной цивилизации ведут наблюдение и собирают для изучения образцы с поверхности звезды.