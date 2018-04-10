"Оклахома-Сити" обыграла "Майами" и вышла в плей-офф НБА, Уэстбрук сделал трипл-дабл

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Баскетболисты "Оклахома-Сити Тандер" на выезде нанесли поражение "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА и гарантировали себе выход в плей-офф.

Встреча, прошедшая в понедельник в Майами, завершилась победой гостей со счетом 115:93 (21:27, 28:25, 27:29, 39:12). В составе "Оклахома-Сити" трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук - 23 очка, 18 подборов и 13 передач. Еще 27 очков команде принес Пол Джордж. У "Майами" 18 очков набросал Джош Ричардсон.

Победа над "Майами" гарантировала "Оклахома-Сити" путевку в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата "Тандер" 11 апреля примет "Мемфис", "Майами", ранее вышедший в плей-офф, в этот же день сыграет дома с "Торонто".