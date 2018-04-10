Окрашивание волос в домашних условиях

Начать окрашивание следует с подготовки, для чего следует собрать все необходимые инструменты воедино. Что вам понадобится? Первым делом это расческа, шампунь, краска, эмалированная чашечка и специальная щетка для окраски волос, но, если ее нет в наличии, то можно использовать зубную щетку. Далее вам понадобится старая, ненужная футболка, желательно под цвет краски. Использовать краску можно практически любую, на ваше усмотрение.

Делать процедуру окрашивания следует не на чистую, а на грязную голову, таким образом вы сохраните структуру волос и покраска будет более щадящая, так как на волосах будет собственный жир. О структуре волос вы можете найти информацию если зайдете на женский сайт о красоте и здоровье.

Для начала процедуры окрашивания следует встать в ванну и как следует расчесать волосы. После этого следует их немного смочить и завернуть в полотенце, но можно делать окрашивание и на сухие волосы, однако это будет менее качественно. В течении 5-10 минут полотенце впитает лишнюю воду с ваших волос и можно будет приступить к процедуре окраски.

В эмалированной чашке следует смешать половину тюбика краски, столько же оксиданта и шампуня, примерно столько, сколько вы используете для мытья головы. После этого тщательно перемешайте массу до кремообразного состояния, уберите полотенце с волос и начинайте наносить краску, но не кисточкой, а просто руками, но надев резиновые перчатки. Данный способ похож на простое намыливание волос, когда вы их моете шампунем, и очень качественно окрашивает волосы.

После нанесения краски следует одеть на голову влагонепроницаемый пакет и подождать 15-20 минут. И конечно, все это дело заканчивается тщательным мытьем головы, желательно на 2-3 раза во избежание остатков краски на волосах. На этом все, надеемся, что информация была полезна для вас.