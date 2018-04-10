Олег Ляшко решил связать себя брачными узами

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко фото: Osman KarimovЛидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что в ближайшее время собирается расписаться со своей гражданской супругой Роситой Сайранен.«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!», — написал политик на личной странице в Facebook.К своей публикации Ляшко добавил видеоролик, в котором сообщил, что они с Роситой собираются расписаться уже второго июня.«У нас уже ребенок скоро будет расписываться, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. Но с другой мне не надо», — признался Ляшко.Отметим, Олег Ляшко и Росита Сайранен в гражданском браке воспитывают дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году.