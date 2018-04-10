Олеся Лисовская больше ничего не боится

Я очень боялась, что все это всплывет. Но одно меня радует — теперь мне бояться нечего, я уже ничего не боюсь! Но я не знаю, что с ним делать. Он реально сошел с ума! Эти фотографии — самое маленькое, что он делает.Я сейчас больше всего переживаю за родителей, как они на это отреагируют… Мама у меня болеет, и теперь я не прощу ему этого. тварь! Я так хочу столько всего сказать, но я не буду опускаться до его уровня. Он сошел с ума, он больной человек. Он сумасшедший! Я уже не знаю, что сделать, чтобы он исчез. Уже заявление в полицию написала, теперь они будут разбираться. Он меня не сломает, я больше никогда в жизни к нему не вернусь.