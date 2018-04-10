Опрошенные россияне за год изменили отношение к Сталину

За последний год в России стало больше граждан, не сформировавших свое мнение об Иосифе Сталине, сделали вывод социологи «Левада-центра» по итогам опроса, проведенного ими 23–27 марта 2018 годаметодом личного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

«Восхищением», «уважением» или «симпатией» назвали свое восприятие «отца народов» 40% участников опроса. Треть респондентов (31%) заявили, что относятся к Сталину «безразлично» (в прошлом году таких насчитывалось 22%), а 16% затруднились ответить или уклонились от ответа (по сравнению с 10% в прошлогоднем опросе).

Параллельно с 12% до 7% сократилось число тех, кто испытывает по отношению к Сталину неприязнь и раздражение, с 7% до 3% — страх.

Отношение респондентов к роли Сталина в отечественной истории тоже претерпело определенные изменения: если два года назад 11% сомневались в том, что его можно назвать «мудрым руководителем», теперь таковых насчитывается 25%.

При этом почти треть респондентов (29%) опровергли утверждение о том, что «Сталин — виновник уничтожения миллионов невинных людей» (в 2016 году такой позиции придерживались 16% опрошенных). Доля тех, кто, наоборот, согласен с этим утверждением, за два года снизилась с 62% до 44%.