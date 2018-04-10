Открыт новый класс антибиотиков

Международная группа ученых во главе с исследователями из Иллинойского университета описала новый класс антибиотиков – одилорабдины. Они действуют как на грамположительных, так и на грамотрицательных бактерий. Ученые надеются, что новые антибиотики помогут решить проблему устойчивости болезнетворных бактерий к существующим препаратам.

Одилорабдины продуцирует бактерия Xenorhabdus nematophila – симбионт почвенных нематод. И это не единственные вещества, которые бактерии поставляют нематодам. Благодаря вырабатываемым бактериями токсинам и иммуномодуляторам нематоды заражают и убивают насекомых, а антибиотики нужны, чтобы справиться с другими бактериями и грибами, которые тоже не прочь закусить телом умершего насекомого. Чтобы найти антибиотик, исследователи провели скрининг 80 штаммов бактерий, определяя их противомикробную активность. Затем они сумели выделить активные вещества, изучить их химическую структуру и создать производные вещества еще большей мощности.

Новые антибиотики поражают рибосомы – клеточные органы, в которых происходит синтез всех необходимых белков. Рибосомы служат целью большого ряда антибиотиков, но одилорабдины уникальны тем, что действуют на рибосомы новым способом. Связываясь с рибосомой, они нарушают ее способность читать генетические инструкции, по которым производится синтез белков. В результате рибосома начинает производить дефектные белки, что в конечном счете влечет гибель бактериальной клетки.

Ученые проверили новые антибиотики на лабораторных мышах, зараженных различными патогенами, и убедились в их высокой эффективности.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Cell.