ПАРНАС выдвинет единого оппозиционного кандидата в мэры Москвы

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов признал необходимость объединения демократических сил и заявил о готовности выдвинуть единого кандидата от оппозиции на выборы мэра Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Нет сомнений в том, что общая скоординированная кампания в поддержку единого кандидата, действующего от имени всех демократических сил, обеспечит мобилизацию на участие в выборах и наблюдение за выборами максимального количества сторонников», — сказал Касьянов.

Зампред партии Константин Мерзликин сообщил «Ъ», что ПАРНАС призвал к созданию новой коалиции «Яблоко», «Гражданскую инициативу» и сторонников Алексея Навального.

Заявление партии одобрил оппозиционер Алексей Навальный, отметивший, что оно «сильно меняет расклад». Он подчеркнул, что ни выдвинувшая Собчак кандидатом в президенты «Гражданская инициатива», ни «Яблоко» не хотели открытых праймериз.

«Это проблема, так как 93% актива (по любым опросам) предпочитают именно праймериз. Мы совершенно зря забыли про ПАРНАС»,— заявил Навальный.

4 апреля экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил демократическим партиям провести праймериз, чтобы избрать единого кандидата на пост мэра Москвы.

Также стало известно, что «Гражданская инициатива» может быть переименована в Партию перемен, а ее лидера Андрея Нечаева предположительно сменят сопредседатели Собчак и Гудков.