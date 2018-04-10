Паспортный вопрос: в Украине запретили отказываться от id-карт по религиозным убеждениям

Бумажный паспорт бесповоротно уходит из обращения. Верховный суд Украины запретил украинцам отказываться от ай-ди карт по религиозным убеждениям. За основу взяли дело, которое недавно слушали по иску жительницы Житомирской области. Чем ай-ди карта противоречит верованиям украинки и почему юристы не советуют добиваться получения паспорта старого образца выясняла Анна Решетняк.Иск на миграционную службу Наталья подала после свадьбы, когда ей нужно было менять фамилию и делать новые документы. Бумажный паспорт в Украине больше не выдают. А id-карту с электронным чипом Наталья не хочет. В иске написала, что по религиозным убеждениям , но что именно её смущает – не указала.Суд Наталье – отказал. И обязал получить id-карту. Более того – признал дело образцовым. Теперь другие подобные иски будут опираться на это решение. Сама Наталья то соглашалась на интервью, то отказывалась. В итоге так и не рассказала, что именно мешает ей, как верующей, пользоваться id-картой.