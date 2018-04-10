Пентагон рассказал о целях отправки авианосной ударной группы к берегам Сирии

Предстоящий поход авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземноморье является плановым и нацелен на обеспечение безопасности на море, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Как ранее сообщала «Русская Весна», что авианосец «Гарри Трумэн» с самолетами и вертолетами на борту и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния.

Сообщение поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять «ответные меры» на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск.

«Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил», — заявил представитель Пентагона.