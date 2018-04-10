Песков исключил возможность скоропалительного ответа на санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет давать скоропалительных ответов на новую порцию американских санкций.

«По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, через несколько суток после объявления новых санкционных решений министерства финансов США слишком рано что-либо решать.

«Конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович и глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверили, что новые американские санкции не окажут критического влияния на российскую экономику, которая через некоторое время к ним адаптируется.

Сам же Песков сказал, что «сейчас действительно сильные негативные тенденции на бирже были», которые «частично обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями».