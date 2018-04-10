Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров

На Дальнем Востоке возникло 24 новых лесных пожаров за сутки. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

За день пройденная пожарами в округе площадь увеличилась на девять тысяч гектаров. Основная часть пришлась на Амурскую область - там горят более восьми тысяч гектаров.

Всего к концу понедельника было потушено 20 пожаров. Проводится ликвидация 39 возгораний: по 19 в Приморье и Амурской области, а также один в ЕАО.

В текущем году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 305 лесных пожаров на площади 155,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе отмечено 197 пожаров на площади 76,8 тысячи гектаров.

В Амурской области введен режим ЧС. На всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.