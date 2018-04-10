Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник, 10 апреля. По ее словам, Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности.

«Президент благодарен за приверженность Тома защите и безопасности нашей страны», — отметила Сандерс.

Она подчеркнула роль Боссерта в защите США от террористических угроз, укреплении американской кибербезопасности и реагировании на стихийные бедствия.