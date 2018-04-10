Порошенко решил «синхронизироваться» с американскими санкциями

Украинские власти в ближайшее время введут ограничения в отношении российских бизнесменов, на которых распространяются новые санкции американского министерства финансов. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам главы государства, он уже отдал соответствующие поручения правительству, Совету нацбезопасности и обороны, а также Службе безопасности Украины.

Порошенко предупредил, что новые украинские санкции «будут максимально синхронизированы с решением правительства США», поэтому обязательно затронут Олега Дерипаску и других бизнесменов, «которые на сегодня являются основными участниками российских процессов».

По оценке экспертов Bloomberg, с пятницы, когда минфин США ввел персональные санкции против крупных российских бизнесменов, они в общей сложности потеряли 16 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не будет скоропалительно давать ответ на новые американские санкции, поскольку должна все взвесить и действовать в первую очередь в собственных интересах.