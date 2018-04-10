Порошенко: в украинских тюрьмах 23 российских солдата и офицера

В тюрьмах Украины находятся 23 солдата и офицера вооруженных сил РФ. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил президент Петр Порошенко.

«Лозунг РФ «Их там нет» больше не проходит нигде в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах – это доказательства присутствия РФ (на Донбассе, – Ред.)», – написал глава государства.

Лозунг РФ «их там нет» — більше не проходить ніде в світі, бо цьому ніхто не вірить. І 23 російських солдата і офіцера, які перебувають в українських тюрмах — це докази присутності РФ pic.twitter.com/foOSQXRz1u

— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2018 г.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия оказалась в тотальной изоляции из-за агрессии против Украины.

Фото: Reuters