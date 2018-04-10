Посла Израиля пригласили в МИД России

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов 10 апреля проведет переговоры с послом Израиля в Москве Гарри Кореном. Богданов сообщил РИА Новости, что будет обсуждаться ситуация в Сирии, в частности, удар израильских ВВС по базе «Тифор».

«Просто (обсудим) обстановку, как она складывается и в Сирии, и в Газе, и некоторые двусторонние контакты. Всегда заинтересованы в таком активном диалоге, потому что динамика событий очень высокая на Ближнем Востоке и требует постоянно совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и, напротив, поискать пути деэскалации, нормализации обстановки», — добавил дипломат.

В ночь на 9 апреля СМИ сообщили о ракетном ударе по авиабазе «Тифор» (Т-4) в сирийской провинции Хомс. Минобороны РФ заявило, что атаку осуществили два истребителя F-15 ВВС Израиля. По данным военных, до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Израиль пока не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по Т-4. Однако два месяца назад этот аэродром уже подвергался бомбардировке израильских истребителей как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.