Пострадавших от санкций россиян пригласят в «домашний» офшор

Глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал поручить кабмину проработать комплекс мер для поддержки компаний, попавших в новые санкционные списки минфина США. «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», – уточнил премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может встретиться с пострадавшими от санкций бизнесменами и представителями компаний, передает ТАСС.

В качестве меры поддержки обсуждается создание внутрироссийской офшорной зоны на Октябрьском острове в Калининграде и на острове Русском на Дальнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и непосредственного участника обсуждения этого проекта.

Соответствующий закон разработан Министерством экономического развития РФ и согласуется с профильными ведомствами, поэтому может быть принят уже в весеннюю сессию Государственной Думы.

Проект позволит бизнесменам быстро перевести деньги из других стран, включая офшоры, с сохранением правовой и финансовой структуры, без выплаты налогов и полученных за границей доходов. Для этого резидентам необходимо будет получить статус международных предпринимательских компаний, при котором можно не раскрывать часть сведений, включая данные о менеджерах и других участниках, а также зарегистрировать компанию за один день.

После перевода активов в российские офшоры налоги с них будут взиматься только из расчета доходов, полученных в России.

Кроме того, в связи с созданием офшорных зон внутри страны обсуждается возможность отмены валютных ограничений и введение расчетов в иностранной валюте.

Ранее стало известно, что после введения новых санкций минфина США богатейшие россияне потеряли 16 млрд долларов.