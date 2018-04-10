Правительство РФ отреагировало на совет американцам не ехать на ЧМ-2018

Согласно информации, актуальной на начало апреля, футбольные болельщики из Соединенных Штатов Америки приобрели шестнадцать с половиной тысяч билетов на ЧМ-2018, который, как известно, в этот раз проходит в России. Столь живой интерес к России, как считают сотрудники российского посольства в США, образовался неслучайно.Дело в том, что конкретно сейчас в Штатах разворачивается невиданная по своим масштабам русофобская истерия, подогреваемая при помощи разнообразных скандалов.Здесь, например, можно вспомнить дело Скрипаля. Рядовые граждане США, чувствующие что-то неладное в таком необыкновенно мощном потоке пропаганды, желают своими собственными глазами увидеть ту самую "ужасную и кровожадную" Россию, которой посвящено так много шума в прессе.Именно так объясняют сотрудники российского посольства интерес к ЧМ-2018, проявляемый американцами. Тут следует отметить, что Белому дому совсем не нравятся такие инициативы — американская власть не советует своим гражданам посещать Россию, мотивируя это тем, что оказавшись в РФ, граждане США останутся без поддержки, так как из страны были высланы дипломаты Соединенных Штатов.