Представители ВС РФ и Казахстана рассмотрели меры противодействия современным угрозам

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ Александр Лапин встретился с представителями оборонного ведомства Казахстана. В ходе встречи стороны обсудили противодействие современным угрозам.

Сообщается, что Лапин выступил с докладом на тему «Планирование и результаты операции Военно-космических Сил России в Сирийской Арабской Республике» перед руководящим составом и слушателями Национального университета обороны. Делегация также ознакомилась с учебно-материальной базой вуза, «посетила аудиторию военного искусства Индии и Китая, факультеты Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, Пограничной службы»