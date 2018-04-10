Принц Гарри и Меган Маркл решили не приглашать на свою свадьбу Терезу Мэй – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл приняли важное решение касательно предстоящей свадьбы.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве передает о том, что принц Гарри и Меган Маркл решили не приглашать на свое свадебное торжество премьер-министра страны Терезу Мэй.

Представитель принца Гарри подтвердил, что пара не собирается приглашать на свою свадьбу британских и зарубежных политических лидеров. В числе приглашенных на церемонию значатся члены королевской семьи, родители Меган Маркл и другие. По предварительным данным, приглашение на бракосочетание получили 2 640 гостей.

Дата свадьбы намечена на 19 мая, бракосочетание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию венчания будет проводить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.