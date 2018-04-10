Пришельцы высадились на Землю – американский уфолог обвинил Путина

Некий уфолог американского происхождения Христиан Деблан решил открыть миру очередную «страшную правду», выступив с обвинениями в адрес российского президента Владимира Путина.

Ученый заявил, что российский лидер покровительствует пришельцам. По словам Деблана, инопланетяне уже высадились на Землю, и в силу разных причин президент России Владимир Путин скрывает их присутствие на планете.

Вдобавок ко всему ученый уверен, что инопланетяне, с которыми якобы дружит Путин, не являются марсианами или альфацентаврианцами. По его мнению, это аннунаки с планеты Нибиру.

Как известно, ранее зарубежные ученые неоднократно били тревогу, предупреждая о том, что вскоре должен наступить конец света – якобы Нибиру столкнется с Землей, что приведет к масштабной катастрофе и гибели человечества.