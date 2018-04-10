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Присяжные вынесли «приморским партизанам» обвинительный вердикт


Добавлено: 10 апр 2018 в 22:31, Категория: Новости на сегодня
Присяжные вынесли «приморским партизанам» обвинительный вердикт

Коллегия присяжных заседателей в Приморском краевом суде вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «приморских партизан», сообщает «Интерфакс».

По мнению присяжных, причастность подсудимых к убийству четырех жителей Приморья доказана. Вместе с тем присяжные сочли, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения.

В ходе третьего рассмотрения дела «приморских партизан», которое началось в июне 2017 года, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Перед судом предстали пятеро фигурантов, четверо из них содержатся под стражей, пятый находится под подпиской о невыезде.

Ранее суд признал фигурантов дела виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, разбоях и ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам, от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

В мае 2015 года Верховный суд РФ, после обжалования осужденными приговоров, смягчил наказание всем фигурантам, а также вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.

На втором судебном процессе летом 2016 года коллегия присяжных оправдала подсудимых, после чего двоих освободили в зале суда, еще трое остались под стражей, поскольку им предстояло отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.


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Добавлено: 10 апр 2018 в 22:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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