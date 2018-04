Pryamoy efir - Andrey Malakhov, Akter Petrenko zhivet v nochlezhke (10.04.2018)

Andrey Malakhov. Pryamoy efir. Geroy serialov vzyvayet o pomoshchi posledniy vypusk 10 aprelya. Izvestnyy akter Aleksey Petrenko, zriteli znayut yego po mnogochislennym serialam, on byl chastym gostem populyarnykh teleprogramm, snimalsya v klipakh znamenitykh ispolniteley i dazhe zapisyval pesni. Takim uspeshnym i vostrebovannym on byl vsego neskol'ko mesyatsev nazad. A segodnya my nashli yego v gryaznoy nochlezhke na okraine Moskvy. Populyarnyy artist zhivet na samom dne v nishchete sredi bomzhey i marginalov i pitayetsya tem, chto yemu dayut iz zhalosti. Kak poluchilos', chto akter okazalsya v nochlezhke i ne mozhet vernut'sya domoy? I pochemu yego bol'she ne zovut snimat'sya, a ryadom net ni rodnykh, ni druzey.





