Путин и Трамп разочаровали Горбачева неспособностью к диалогу

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил о своем разочаровании неспособностью российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа наладить диалог друг с другом, передает «Интерфакс».

По мнению Горбачева, сейчас РФ и США оказались «на острие конфронтации», поэтому лидеры двух стран должны как можно скорее встретиться — «"на полпути", но полноценно». Бывший президент СССР считает, что для налаживания отношений достаточно «одного-двух дней серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны».

«Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами», — констатировал Горбачев, выразив уверенность в том, что, хотя «войны никто не хочет», усиление противостояния между США и РФ способно «привести к большой беде».

«Нужна новая версия движения за мир. Не для того, чтобы осуждать, взваливать вину на ту или другую сторону, а для того, чтобы потребовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу», — подытожил Горбачев.