Путин пока не запланировал встречу с попавшими под санкции бизнесменами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил РБК, что глава государства Владимир Путин пока не планируется встречаться с попавшими под новые антироссийские санкции бизнесменами.

«Я говорил о том, что пока в обозримой перспективе таких встреч нет на повестке дня у президента. Но это не значит, что при необходимости они не могут быть проведены», — сказал Песков.

В результате появления нового санкционного списка минфина США, в который вошли 24 гражданина России и 14 компаний РФ, 9 апреля индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, а индекс РТС — на 11,4%. Капитализация российского фондового рынка обрушилась до 820 млрд рублей.

Из-за санкций самой крупной суммы размером 2,25 млрд долларов лишился Владимир Потанин, который в список минфина США не вошел. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,37 млрд долларов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельбер — 1,28 млрд долларов.

Российские СМИ сообщили, что правительство хочет поддержать попавшим под санкции бизнесменам путем создания в стране двух территории со «специальным режимом и признаками офшора».

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся ситуация не скажется на финансовой стабильности России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможность принятия скоропалительных ответных мер на новые американские санкции. Он предложил сначала проанализировать ситуацию, а затем уже, исходя и собственных интересов, принимать решение