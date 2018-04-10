Путин принял Медведева с отчетом

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр рассказал президенту об основных темах отчета о деятельности правительства за 2017 год, который представит депутатам Государственной Думы 11 апреля.

Медведев напомнил, что этот отчет правительства перед нижней палатой парламента станет десятым: «Я бы действительно хотел представить нашим коллегам-депутатам картину развития страны не только – как это положено по Конституции – за 2017 год, но и за период деятельности, взаимодействия между Правительством Российской Федерации и Государственной Думой и прежнего созыва, и действующего созыва, то есть практически за шесть лет».

Глава правительства сообщил президенту: «По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены Президентом».

По словам Медведева, «несмотря на сложности, несмотря на диспропорции, несмотря на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами (майскими)».

Владимир Путин отметил, что реализовать его поручения «все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось», потому предложил Медведеву «проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать».

В целом российский лидер пожелал главе кабмина «хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной Думы».