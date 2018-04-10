Путин рассказал о создававших новое российское оружие ученых

Президент РФ Владимир Путин, посещая Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», заявил, что его специалисты участвовали в разработке новых образцов российского стратегического оружия, равного которому сейчас нет ни у одной страны мира.

«В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в ближайшие годы государство будет стремиться нарастить объем финансирования фундаментальных исследований в полтора раза, чтобы вывести страну в число мировых флагманов по ряду научных направлений.

«Это, прежде всего, математика, которая является базой как для формирования цифровой экономики, так и для всего научно-технологического развития. В этой дисциплине мы всегда были лидерами. Свои позиции нужно и дальше укреплять, усиливать», — заявил президент РФ на совместном заседании президиума Российской академии наук и ученого совета Курчатовского института.

Кроме того, РФ должна «совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований» и выйти «на новый уровень развития конвергентных, природоподобных технологий», считает Владимир Путин.

«По сути, речь идет о широких междисциплинарных исследованиях на стыке математики, физики, биологии, информационных, когнитивных и других наук»,— уточнил он.