Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Об этом глава РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления перед сотрудниками Курчатовского института.

Президент отметил, что Россия должна быть в числе ведущих стран по ключевым научным направлениям, в том числе по математике, которая необходима для цифровой экономики и научно-технологического развития в целом.

Путин также подчеркнул необходимость того, что нужно совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований и выйти на новый уровень развития природоподобных технологий.

Также в своем выступлении российский лидер заявил о поддержке реализации меганаучных проектов на Дальнем Востоке.