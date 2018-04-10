Расстрелял мать с сыном и добил битой: в Москве произошло шокирующее преступление (ВИДЕО)

Шокирующее нападение на мать и ее 17-летнего сына произошло в Москве. Изверг сначала расстрелял своих жертв, а затем в течение 5 минут избивал юношу бейсбольной битой. Причем шокирует то, что очевидцы хладнокровно наблюдали за экзекуцией не вмешиваясь.

Сейчас он задержан и уже объясняет, что стало причиной конфликта.

По страшным кадрам, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, сложно понять, с чего началась бойня. Мужчина стоит у двери подъезда, рядом молодой человек с битой в руках с кем-то эмоционально говорит по телефону. Мимо проходят люди. В этот момент неизвестный достаёт пистолет и спускает курок. «Было несколько не то взрывов, не то хлопков. И я сначала подумала, что это школьники бросают петарды, знаете, такие маленькие», — вспоминает очевидец.

Преступник лихорадочно высаживает в своих жертв всю обойму. Рядом с пострадавшим — его мать, несколько резиновых пуль попадают в неё. Юноша пытался убежать от своего обидчика. Он отправился следом. Но перед этим решил избавиться от орудия преступления и забросил травматический пистолет на козырек подъезда. Бедняга укрылся в ближайшем продуктовом. Но изверг настиг его и здесь. На этот раз с бейсбольной битой. Бьет жестко, в голову и по туловищу. Преступник неистово молотит лежащего в крови парня, превращая лицо в месиво. Пробит череп, сломаны кости — работники магазина вяло просят безумца остановиться.

«То, что в их силах было — они сделали. Но он был с дубиной. Они вызвали наряд», — рассказывает продавщица. Злоумышленник сделал паузу, чтобы отдышаться, а потом продолжил экзекуцию. Остановили избиение подоспевшие полицейские.

По неофициальной информации, накануне в семье нападавшего случилась трагедия. Умер отец. Мужчина тяжело переживал утрату — на этом фоне, возможно, у него произошел нервный срыв. А вот спусковым крючком для агрессии якобы стала банальная ссора — неизвестный ломился в подъезд, требовал найти жильца по фамилии Тихолнов. В это время пенсионерка возвращалась домой и, к несчастью, попала под горячую руку безумца. Тот ударил ее — на подмогу прибежал сын с битой в руках. Слово за слово — и злоумышленник выхватил пистолет.

«Следствию предстоит назначить ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье подозреваемого», — сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве. Уже известно, после осмотра врачи отпустили пострадавшую домой. Правда, вряд ли она покинет больницу — ее сын в реанимации. Состояние тяжелое, когда молодой человек придет в сознание — еще не ясно.