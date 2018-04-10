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Репрессированным крымчанам упростят оформление вида на жительство


Добавлено: 10 апр 2018 в 01:08,
Репрессированным крымчанам упростят оформление вида на жительство

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, уточняющий порядок временного пребывания в России лиц, подвергнутых незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» призваны упростить порядок выдачи вида на жительство иностранным гражданам из числа репрессированных. Поправки в законодательство, которые 10 апреля будут рассмотрены на заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей, внесены членами Совета Федерации Ольгой Ковитиди и Сергеем Цековым, а также депутатами Госдумы Русланом Бальбеком, Константином Бахаревым, Дмитрием Беликом, Андреем Козенко, Натальей Поклонской, Светланой Савченко, Михаилом Шереметом и Антоном Геттой.

Авторы инициативы указывают, что Федеральным законом от 17.04.2017 № 77-ФЗ созданы преференции при получении вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. То же касается их прямых родственников по прямой восходящей и нисходящей линии, усыновителей и супругов. Преференции позволяют указанным лицам миновать процедуру получения разрешения на временное проживание и проживать на территории Российской Федерации в течение одного года. Читайте по теме

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Для получения преференций граждане должны подать в соответствующие органы заявление о выдаче вида на жительство одновременно с представлением справки о реабилитации, выданной органом внутренних дел, прокуратурой либо судом. Однако на практике такие справки нередко выдаются со значительными задержками, что вынуждает граждан оказываться на нелегальном положении.

«В связи с длительным получением справок о реабилитации не редки случаи привлечения указанных граждан к административной ответственности за нарушением режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ, что в дальнейшем является препятствием выдачи вида на жительство», — отмечают разработчики документа.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, число проживающих в республике иностранных граждан указанной категории в настоящее время составляет почти 1,7 тысячи человек. Причём значительная их часть прибыла на территорию Республики Крым до 21.03.2014, и их пребывание на территории Российской Федерации надлежащим образом не оформлено.

Для устранения этой правовой коллизии авторы документа предлагают дополнить положения федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» новым пунктом, которым определяется, что порядок принятия решения о временном пребывании, учёте, регистрации и проверке таких лиц «определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции».

Кроме того, законопроект устанавливает, что привлечение иностранных граждан указанной категории к административной ответственности за нарушение режима пребывания не будет являться препятствием для выдачи им вида на жительство.

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Добавлено: 10 апр 2018 в 01:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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