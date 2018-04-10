Рэйчел Макадамс родила первенца

39-летняя актриса Рэйчел Макадамс родила сына от 37-летнего возлюбленного Джейми Линдена. Подробных данных о радостном событии нет — ни имени, ни времени прибытия мальчика на свет. Если вы и усомнились в новости, то зря. Очевидцы видели пару гуляющей с сыном.



Об интересном положении звезды стало известно лишь в феврале — актриса использовала всю свою скрытность и актерское мастерство, чтобы не раскрыть беременность. Она редко выходила в свет, а если и появлялась перед папарацци, то надевала мешковатую одежду. Кроме беременности, Макадамс также скрыла отношения с Линденом. Встречаться они начала два года назад и за это время ни разу не появились на публике вместе.

«Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью,» — сообщала в 2010 году актриса. Видимо, она все же нашла идеального партнера в лице писателя.

Известно, что с 2005 по 2007 год она встречалась с Райаном Гослингом, но более продолжительные отношения у нее были с актером Майклом Шином, начавшиеся на съемках фильма «Полночь в Париже».

Одной из последних новостей о Макадамс, которых в сети не так много, стал ее рассказ о сексуальных домогательствах. Когда ей был 21 год, актриса пробовалась на роль в фильме «Гарвардская тусовка». Типичный сценарий — пробы вдруг перенеслись в гостиничный номер, где и произошла неприятная ситуация. Актриса в замешательстве ушла и вскоре позвонила своему агенту, который, как оказалось, был в курсе таких «выходок» режиссера и знал, на что обрекает Рэйчел.

«Агент очень сожалела и заявила: «Не могу поверить, что он снова это сделал. Это не первый случай. Он так же вел себя с одной из других моих актрис». Я рассердилась от этих слов, потому что почувствовала, что меня бросили в логово льва и не предупредили о встрече с хищником,» – вспомнила МакАдамс.