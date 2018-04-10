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Родственница заявила о намерении Юлии Скрипаль просить политическое убежище


Добавлено: 10 апр 2018 в 14:42, Категория: Новости на сегодня
Родственница заявила о намерении Юлии Скрипаль просить политическое убежище

Родственница Юлии и Сергея Скрипалей Виктория сообщила «Интерфаксу», что ничего не знает о выписке двоюродной сестры из больницы, а также о том, где находится «безопасное место», в которое ее якобы отправили.

«Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища», — сообщила Виктория. Она добавила, что не знает, у какой страны Юлия хочет попросить убежища.

Ранее Национальная служба здравоохранения Англии подтвердила, что Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. Ее отец, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль пока остается в больнице, но быстро идет на поправку.

Российское посольстве в Лондоне уже потребовало предоставить доказательства того, что Юлия Скрипаль действует добровольно. «Поздравляем Юлию Скрипаль с ее выздоровлением, но нам срочно нужны доказательства того, что то, что с ней делается, происходит по ее собственной воле», — говорится в сообщении посольства.

Ранее источники сообщили, что обсуждается переезд Скрипалей под новыми именами в другую страну, в качестве наиболее вероятного варианта называли США. Однако Виктория Скрипаль, пообщавшаяся с Юлией после того, как та пришла в сознание, утверждает, что ее родственница хочет вернуться в Москву.


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Добавлено: 10 апр 2018 в 14:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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