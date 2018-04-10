Россия раскритиковала данные о «подозрительном сообщении» в день отравления Скрипалей

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Данные британских СМИ о якобы перехваченном в день отравления Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию «выглядят крайне неубедительно». Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании« перехватили некие сообщения, содержащие фразы «Посылка доставлена» и «Два человека успешно выехали», выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с «делом Скрипалей»,- сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что сообщения о «перехваченной информации» использовались Британией для убеждения союзников в необходимости высылки российских дипломатов.

Читайте по теме

Лондон тянет всех в свою Страну чудес

Ранее британские СМИ сообщили о подозрительном сообщении из Сирии в Россию в день отравления Скрипалей. По их данным, 4 марта королевские военно-воздушные силы якобы перехватили отправленное сообщение с текстом «Посылка доставлена». Как пишет The Sunday Express, сообщений было два, одно из которых предназначалась «официальному лицу» в Москве. Эти данные были переданы союзникам Британии в качестве одного из доказательств причастности Москвы к делу Скрипаля.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона.

Британия выслала из страны 23 российских дипломата, к ней присоединились США и ряд европейских стран. Всего в Россию вернулись более 150 дипломатов. В ответ Россия выслала дипломатов стран, выдворивших российских представителей.

Яндекс.Дзенв Telegram

Россия и Иран готовы к совместным бизнес-проектам

Авиакомпании заставят быть пунктуальными

Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете