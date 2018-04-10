Россия запросила у Британии данные о новой версии отравления Скрипалей

Посольство РФ в Великобритании направило в британское министерство иностранных дел ноту в связи с появлением в средствах массовой информации данных о новой версии отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Речь идет о предположении, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля якобы российскими агентами «посреди белого дня», поясняет пресс-секретарь российского дипведомства. В посольстве подчеркивают, что «согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия».

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что базирующиеся на Кипре «аналитики ВВС Великобритании» сразу после отравления Скрипалей перехватили сообщения некому российскому чиновнику, содержащие фразы «посылка доставлена» и «два человека успешно выехали». В российском посольстве в Лондоне убеждены, что эти сообщения, как и попытки связать их с делом об отравлении Скрипалей «выглядят крайне неубедительно», а также «свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях».

При этом официальных данных в данной связи российская сторона не получала, поэтому в Форин Офис направлена очередная нота «с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеупомянутые сообщения СМИ», отмечает пресс-секретарь.