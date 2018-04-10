Россиянка Забелинская выиграла веломногодневку "Тур Таиланда"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне и обладательница серебра Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская победила в общем зачете многодневной гонки "Тур Таиланда".

Забелинская по итогам трех соревновательных дней опередила партнеров по сборной России Карину Касенову и Гульназ Бадыкову, которые стали второй и третьей соответственно. Четвертое место заняла еще одна представительница России Елизавета Ошуркова.

На заключительном этапе во вторник Забелинская приехала в общей группе и сумела сохранить лидерство по итогам общего зачета. На первом полуэтапе этой многодневки россиянки выиграли командную гонку, сумев обеспечить себе необходимый задел для борьбы за высокие места в общем зачете.

В командном зачете по итогам всей многодневки россиянки также заняли первое место.