Российские военные построили новый мост через реку Евфрат на востоке САР

Российские военные построили новый автодорожный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке в Сирии, его пропускная способность — три тысячи автомобилей в день.

Об этом журналистам рассказал начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Министерства обороны России Владимир Буравцев.

Специалисты из РФ возвели 210-метровый мост через реку в Сирии в сентябре минувшего года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор. Сооружение предполагалось использовать с целью переправки военной техники и личного состава на восточный берег реки. Однако в феврале этого года мост был разрушен из-за открытия шлюзов плотины, вызвавшего резкое поднятие уровня воды.