Российский рынок акций отыграл последствия санкционного удара

Днем 10 апреля российский рынок акций активно восстанавливал позиции, утраченные накануне на фоне введения новых санкций министерством финансов США. «Поддержку рублевым ценам акций оказывает дешевеющий рубль, а также рост на мировых рынках капитала, в том числе на товарных площадках; индекс МосБиржи отыграл уже почти половину падения понедельника, прибавив 4,2%», — пишет «Интерфакс».

По данным на 16:40 мск индекс МосБиржи вырос на 4,17% и достиг 2178,1 пункта, а рублевые цены на основные «фишки» показывали позитивную динамику в пределах 11,4%.

Больше всего выросли акции «Мечела» (на 11,4%), «Новолипецкого металлургического комбината» и «Северстали» (по 7,5%), «Лукойла» (на 7,2%), «Норникеля» (на 6,4%) и др.

Основное негативное влияние американских санкций сработало на валютном рынке, где российский рубль значительно обесценился по сравнению с долларом и евро. Так, Центробанк РФ увеличил курс евро к рублю расчетами на завтра почти на 5 рублей.