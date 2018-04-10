Самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии?

Российские самолеты не менее четырех раз приближались к американскому эсминцу USS Donald Cook, оснащенному 60 ракетами «Томогавк». Он находится в территориальных водах Сирии на расстоянии 100 км от Тартуса, сообщает Hurriyet.

Примечательно, что 7 апреля 2017 года именно этот эсминец наносил удары по сирийской авиабазе в провинции Хомс в ответ на предполагаемую химатаку в Идлибе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время предпримет ответные меры на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. Российские власти называют сообщения о ней фейком и утверждают, что эксперты Минобороны РФ следов применения химоружия не нашли.