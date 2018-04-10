Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Механизм приобретения валютных средств не изменится несмотря на новые санкции США и обвал рынков РФ.

Министр финансов Антон Силуанов уверен, что утвержденная политика в части приобретения валюты не претерпит существенных изменений, так как преследует главным образом только одну цель - минимизацию зависимости от нефти. Также он отметил, что ответственные ведомства страны делают все возможное для минимизации негативных последствий как новых американских санкций, так и любых угроз для предприятий и финансового сектора с внешних сторон.

С начала недели рубль ослабился по отношению к основным валютам до уровня 2016 года, отразив тем самым волнения на валютном рынке, связанные с обострением ряда внешнеполитических вопросов и введением антироссийских санкций.