Швеция накажет Россию за Скрипаля: Стокгольм сделал заявление

Несмотря на то, что Юлию Скрипаль врачи объявили полностью здоровой и выписывают, Швеция намерена покарать Россию за обоих Скрипалей.

Шведские власти так же как и Британия считают, что только Россия имела мотив и возможность для устранения экс-полковника ГРУ.

В связи с этим премьер-министр Стефан Лёвен пригрозил Москве санкциями за то, что она не сотрудничает в расследовании с Соединенным Королевством и ОЗХО.

Расследование не окончено, оно продолжается, и РФ до сих пор не дала ответы на вопросы Британии, поэтому мы должны располагать вариантом, - цитируют главу шведского кабмина СМИ.

Пока Швеция ограничилась тем, что выслала одного российского дипломата. На Западе их высылали, как «российских шпионов». Кроме того, Стокгольм заявил, что требует от России оправданий по делу Скрипаля. Впрочем, посольство РФ ответило, что Москва не позволит в ультимативной форме разговаривать с собой.

Какие дополнительные санкции Лёвен имел ввиду, не известно.