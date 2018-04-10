СКА сменил главного тренера

Спортивный клуб армии СКА меняет главного тренера: с этого поста уходит занимавший его главный тренер российской хоккейной сборной Олег Знарок, пишет «Советский спорт». Его место займет Илья Воробьев, который до осени 2017 года возглавлял клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска, сообщает Чемпионат.com.

Напомним, Знарок работал со СКА с 2016 года и в первом своем сезоне выиграл вместе с командой Кубок Гагарина, став тренером года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В нынешнем сезоне СКА проиграл полуфинальную серию ЦСКА со счетом 2:4.

После Олимпийских игр 2018 года, на которых российская хоккейная сборная завоевала золотую медаль, пошли разговоры о скорой смене главного тренера. На замену Знарку и тут прочили Воробьева, который входит в состав тренерского штаба национальной команды с 2014 года.